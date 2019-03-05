Прямой эфир

Врачи рассказали об опасности молока

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медики выяснили, что регулярное употребление молока не способствует укреплению костей. Также оказалось, что данный продукт приводит к повышению уровня холестерина в крови, негативно влияет на стенки сосудов и может привести к гипертонии. Об этом врачи рассказали журналистам издания «Вечерняя Москва»

Болезнь отличниц: как справиться с расстройством пищевого поведения
Анорексию и булимию теперь лечат бесплатно

Специалисты отметили, что молоко полезно только для детей, а после 20 лет к продукту следует относиться с осторожностью. При этом, как отмечает врач-диетолог Георгий Лебеденко, совсем отказываться от молочных продуктов вовсе не обязательно.

«Можно употреблять кисломолочные продукты недолгого хранения — йогурты, творог, сыворотки. В этих продуктах, прошедших специальную обработку, лактозы очень мало и она безвредна», — рассказал специалист.

Он также отметил, что обычное молоко можно заменить кокосовым или миндальным. При этом гастроэнтеролог, заведующая отделением Центра коррекции веса и диетологии Светлана Исакова считает, что также на замену коровьему молоку может прийти козье.

«Козье молоко гораздо легче усваивается человеческим организмом, чем коровье из-за наличия в нем бета-казоморфина категории А-2», — добавила она.

В декабре 2018 года специалисты Национального исследовательского университета МИЭТ и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ рассказали «Известиям» о работе над созданием прибора, позволяющего оценить состояние здоровья коров, их способность к размножению, а также качество их молока еще до начала дойки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о вреде популярных бытовых товаров для здоровья мужчин
Ученые нашли пользу в лишнем весе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017