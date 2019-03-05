Врачи рассказали об опасности молока

Медики выяснили, что регулярное употребление молока не способствует укреплению костей. Также оказалось, что данный продукт приводит к повышению уровня холестерина в крови, негативно влияет на стенки сосудов и может привести к гипертонии. Об этом врачи рассказали журналистам издания «Вечерняя Москва».

Специалисты отметили, что молоко полезно только для детей, а после 20 лет к продукту следует относиться с осторожностью. При этом, как отмечает врач-диетолог Георгий Лебеденко, совсем отказываться от молочных продуктов вовсе не обязательно.

«Можно употреблять кисломолочные продукты недолгого хранения — йогурты, творог, сыворотки. В этих продуктах, прошедших специальную обработку, лактозы очень мало и она безвредна», — рассказал специалист.

Он также отметил, что обычное молоко можно заменить кокосовым или миндальным. При этом гастроэнтеролог, заведующая отделением Центра коррекции веса и диетологии Светлана Исакова считает, что также на замену коровьему молоку может прийти козье.

«Козье молоко гораздо легче усваивается человеческим организмом, чем коровье из-за наличия в нем бета-казоморфина категории А-2», — добавила она.

В декабре 2018 года специалисты Национального исследовательского университета МИЭТ и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ рассказали «Известиям» о работе над созданием прибора, позволяющего оценить состояние здоровья коров, их способность к размножению, а также качество их молока еще до начала дойки.