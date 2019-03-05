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Ученые нашли пользу в лишнем весе

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Chris Radburn
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Несмотря на то что лишний вес увеличивает риск развития диабета и болезней сердечно-сосудистой системы, он может уберечь от смерти после инсультов. Об этом сообщила пресс-служба Американской академии неврологии.

По словам одного из авторов исследования, Цзолу Лю из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, люди с лишним весом чаще выживают после тяжелых инфекционных заболеваний, болезней почек и при сердечной недостаточности.

Лю и ее коллеги провели исследование, которое показало, что аналогичный высокий уровень выживаемости характерен и для пациентов с ожирением, переживших инсульты.

Специалисты проанализировали состояние более 1 тыс. пожилых американцев, которых разделили на пять групп в зависимости от степени ожирения. Самые тучные пациенты умирали на 62% реже, чем обладатели нормального веса.

При этом слишком худые люди, пережившие инсульт, умирали в полтора раза чаще, в отличие от пациентов с нормальным весом.

«Возможное объяснение этого — у людей с лишним весом значительно больше «резерв» питательных веществ, который помогает им выжить в том случае, если борьба с последствиями инсульта затянулась. Пока это гипотеза, и для ее проверки нужно больше наблюдений», — цитирует Лю «РИА Новости».

3 февраля в Минздраве назвали наиболее подверженную ожирению возрастную группу.

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