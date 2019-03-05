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Ученые рассказали о вреде популярных бытовых товаров для здоровья мужчин

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Фото: TASS/PA Images/Dominic Lipinski
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Химические вещества, встречающиеся в популярных предметах быта и пище, способствуют развитию бесплодия у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Ноттингемского университета (Великобритания), пишет Medical Xpress.

В своем исследовании специалисты протестировали влияние пластификатора диоктилфталата (DEHP) и полихлорированного бифенила-153 на сперму мужчин и домашних собак.

Выяснилось, что химикаты способны повреждать половые клетки животных и людей, вызывая тем самым бесплодие.

DEHP очень часто содержится в одежде, коврах, игрушках, проводах и напольных покрытиях. Бифенил 153 является опасным и запрещенным химикатом, однако всё еще встречается в окружающей среде и даже продуктах питания.

19 февраля ученые предупредили об опасных последствиях ежедневной уборки для женщин.

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