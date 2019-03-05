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Автомобиль провалился под лед на Телецком озере

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Вечером 3 марта в Республике Алтай на Телецком озере затонул автомобиль «Нива». Машина провалилась под лед. Погиб один человек, второму удалось спастись.

Двое жителей села Иогач решили проехать от залива Колдор по озеру, несмотря на запрет выезда на лед. Из-за плохих погодных условий в темное время суток мужчины потерялись, пишет altapress.ru. Автомобиль попал в трещину и ушел под воду.

Ранее сообщалось, что в акватории Амурского залива мужчина провалился под лед в собственном автомобиле. Спасатели обнаружили затонувшую машину на глубине 2 м в районе станции «Санаторная».

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