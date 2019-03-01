Лед начал разрушаться в Приморском крае раньше срока

Из-за теплой погоды лед на морских акваториях в Приморье разрушается раньше срока. Процесс уже начался в заливе Петра Великого.

По данным синоптиков, припайный лед пока сохраняется в проливе Босфор Восточный, а также в заливе Посьет. Плавучие льдины практически исчезли в Амурском и Уссурийском заливах, также лед полностью разрушился в бухтах Врангель и Козьмина. Об этом пишет Vostokmedia.

При этом эксперты уточняют, что лед на морских акваториях неустойчивый и рыхлый. В МЧС рекомендуют не выходить на лед, так как это опасно для жизни.

Ранее сообщалось, что в акватории Амурского залива мужчина провалился под лед в собственном автомобиле. Спасатели обнаружили затонувшую машину на глубине 2 м в районе станции Санаторная.