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Новый температурный рекорд установлен во Владивостоке

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Третий за февраль температурный рекорд зафиксирован во Владивостоке. Среднесуточная температура превышала норму на 6–12 градусов.

По данным синоптиков, текущая погода во Владивостоке больше свойственна концу марта. Очередной температурный рекорд был зафиксирован 24 февраля. Воздух местами прогрелся до 10–12 градусов. Прошлый рекорд был установлен в 1953 году, тогда температура была на 3,6 градуса ниже. Об этом пишет Vostokmedia.

Синоптики уже назвали уходящую зиму самой теплой в истории региона. Сезон выдался комфортным в плане температуры и бесснежным. Прошлый температурный рекорд был зафиксирован 18 февраля, когда воздух во Владивостоке прогрелся до +5 градусов.

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