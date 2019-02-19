Температурный рекорд установлен в Приморье

Синоптики сообщили о температурном рекорде, зафиксированном в Приморском крае. 18 февраля воздух во Владивостоке прогрелся до +5 градусов.

По данным синоптиков, такие высокие температуры для февраля в прошлый раз были зафиксированы в 1999 году. Тогда воздух прогрелся 18 февраля до +2,2 градуса. Нынешний рекорд достиг +5 градусов благодаря солнечной погоде. При этом в ночные часы температура не падала ниже –2…–5 градусов, пишет Vostokmedia.

Теплую погоду в Приморье связывают с действием азиатского антициклона. Среднесуточная температура превысила норму на 3–9 градусов.

Еще один температурный рекорд во Владивостоке был побит 30 января. Тогда воздух прогрелся до +5 градусов. По данным синоптиков, такая теплая для конца января погода не наблюдалась с 1949 года.