Прямой эфир

Температурный рекорд установлен в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики сообщили о температурном рекорде, зафиксированном в Приморском крае. 18 февраля воздух во Владивостоке прогрелся до +5 градусов.

По данным синоптиков, такие высокие температуры для февраля в прошлый раз были зафиксированы в 1999 году. Тогда воздух прогрелся 18 февраля до +2,2 градуса. Нынешний рекорд достиг +5 градусов благодаря солнечной погоде. При этом в ночные часы температура не падала ниже –2…–5 градусов, пишет Vostokmedia.

Теплую погоду в Приморье связывают с действием азиатского антициклона. Среднесуточная температура превысила норму на 3–9 градусов.

Еще один температурный рекорд во Владивостоке был побит 30 января. Тогда воздух прогрелся до +5 градусов. По данным синоптиков, такая теплая для конца января погода не наблюдалась с 1949 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Температурный рекорд февраля побит в Благовещенске
Абсолютный рекорд по теплу установлен в Калуге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017