Температурный рекорд февраля побит в Благовещенске

Синоптики сообщают о серии погодных рекордов в Благовещенске. Впервые за 52 года 19 февраля зафиксирована плюсовая температура.

По данным наблюдений, прошлый рекорд относился к 1967 году. Тогда 19 февраля температура воздуха составила –2 градуса. Новый рекорд установлен 19 февраля 2019 года. Днем воздух прогрелся до 0,4 градуса. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Также новые рекорды установлены для дат 17 и 18 февраля. В 2019 году, считают синоптики, погода опережает стандартный климатический график на 38 дней.

Ранее абсолютный рекорд по теплу был установлен в Калуге 17 февраля. Воздух прогрелся до 5 градусов. Предыдущий рекорд относится к 2002 году, тогда потеплело до 2,5 градуса.