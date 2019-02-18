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Абсолютный рекорд по теплу установлен в Калуге

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В Калуге в воскресенье, 17 февраля, был установлен абсолютный температурный рекорд. В районе 15:00 воздух прогрелся до +5 градусов.

Предыдущий исторический рекорд для этого дня принадлежал 2002 году. Тогда было +2,5 градуса. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на метеоролога Татьяну Инкину. Она отметила, что накануне была установлена самая высокая температура воздуха для этого дня за весь многолетний период инструментальных наблюдений за погодой в Калуге.

Впрочем, синоптики предупреждают, что рассчитывать на преждевременный приход весны не стоит. Со среды, 20 февраля, в Калуге вновь начнутся снегопады.

Столичные синоптики сообщили о том, что в ночь на 19 февраля в Москве ожидается похолодание до -12 градусов. Во вторник днем температура составит -3 градуса.

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