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Похолодание до минус 12 градусов ожидается в Москве в ночь на вторник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жителей Москвы ожидает похолодание в ночь на вторник, 19 февраля. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщили в Гидрометцентре России.

«Во вторник, 19 февраля, осадков не ожидается, ночью похолодает до минус 7–12, днем наиболее вероятно 0 минус 5», — говорится в сообщении.

В предстоящие выходные в столичном регионе сохранится сильный ветер. В субботу его порывы будут достигать местами 15 м/с, в воскресенье северо-западный ветер будет усиливаться до 13–18 м/с, сообщает агентство городских новостей «Москва».

16 февраля температура в столице поднимется до плюс 1 градуса выше нуля, 17 февраля — до плюс 2 градусов.

Ранее 14 февраля в Гидрометцентре сообщили, что в четверг жителей столицы и области ожидает небольшое похолодание. Днем термометры покажут от минус 3 до минус 1 градуса тепла, ночью температура опустится до 6 градусов мороза.

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