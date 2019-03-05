Женщина и ребенок погибли в результате пожара в Челябинской области

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в частном доме в Аше (Челябинская область). При ликвидации возгорания обнаружены тела женщины и девочки 2012 года рождения.

Пожар произошел на улице Фрунзе. По предварительным данным, двухэтажный дом вспыхнул из-за неисправности электропроводки. Площадь горения составила около 100 кв. м, в тушении принимали участие 30 человек и 10 единиц техники. Пожарные обнаружили тела женщины и ребенка. Кроме того, с ожогами в тяжелом состоянии госпитализирован хозяин дома, пишет 1obl.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в якутском селе Намцы в пожаре погибли женщина и ребенок 2013 года рождения. Еще один ребенок был доставлен в больницу. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.