Унесший жизни трех человек пожар потушен в Санкт-Петербурге

Экстренные службы Санкт-Петербурга потушили пожар в квартире дома на Ленской улице, в результате которого погибли три человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

Информация о возгорании в помещении девятиэтажного жилого здания в Красногвардейском районе города появилась утром в воскресенье, 3 марта. Спасаясь от пожара, люди выпрыгивали из окон.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела <...> квартира на 7-м этаже (Ленская, 10/1. — Ред.). До прибытия спасателей трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры» — рассказали «Интерфаксу» в МЧС.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавших. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.