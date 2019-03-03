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Унесший жизни трех человек пожар потушен в Санкт-Петербурге

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Фото: REN TV
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Экстренные службы Санкт-Петербурга потушили пожар в квартире дома на Ленской улице, в результате которого погибли три человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

Информация о возгорании в помещении девятиэтажного жилого здания в Красногвардейском районе города появилась утром в воскресенье, 3 марта. Спасаясь от пожара, люди выпрыгивали из окон.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела <...> квартира на 7-м этаже (Ленская, 10/1. — Ред.). До прибытия спасателей трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры» — рассказали «Интерфаксу» в МЧС.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавших. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.

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