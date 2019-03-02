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В дагестанском селе произошел крупный пожар

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В дагестанском селе Тисси-Ахитли произошел крупный пожар: он охватил около 30 домов, 17 из них полностью сгорели. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. 

Возможной причиной пожара могла стать вылетевшая из печи искра. Об этом заявил глава Цумадинского района республики Анваргаджи Вечедов.

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