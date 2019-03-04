Проверку организовали по факту гибели мужчины на пожаре в Орловской области

В городе Ливны Орловской области произошел пожар на летней деревянной веранде частного дома. Погиб один человек. СКР по региону проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, пожар произошел в ночь на понедельник, 4 марта, на улице Фрунзе. Сообщение о возгорании поступило в 3:34. К моменту прибытия спасателей летняя кухня горела изнутри, имелась угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом.

В результате пожара строение выгорело изнутри, произошло обрушение кровли. Площадь возгорания составила 48 кв. м. Удалось не допустить распространения огня на соседний жилой дом, пишет InfoOrel.ru.

На месте происшествия было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Возможной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуально решение. Точные причины и обстоятельства пожара устанавливаются.