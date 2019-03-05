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В Кургане уволили заклеившую ребенку рот скотчем воспитательницу

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Воспитательница одного из детских садов города Кургана, которая заклеила ребенку рот скотчем, уволена и привлечена к уголовной ответственности. Об этом во вторник, 5 марта, сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

Отмечается, что инцидент произошел в декабре 2018 года. Для того, чтобы ребенок перестал плакать, воспитатель скотчем заклеила ему рот, из-за чего тот сильно испугался и не мог нормально дышать.

«По результатам рассмотрения дела воспитатель уволена с занимаемой должности, кроме того, по данному факту она привлечена к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ», — добавляется в сообщении.

Похожий инцидент произошел 27 ноября 2018 года в детском саду в поселке Витим Ленинского района Якутии. Помощник воспитателя заклеила воспитаннику детского сада рот скотчем из-за того, что он плохо вел себя за столом. Женщину уволили.

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