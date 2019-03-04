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Мэр Кургана досрочно ушел в отставку

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Фото: youtube.com
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Мэр города Кургана Сергей Руденко досрочно покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заявление Руденко о досрочном прекращении полномочий главы города и депутата городской думы VI созыва по одномандатному избирательному округу № 23 в связи с уходом в отставку по состоянию здоровья рассматривалось 4 марта на внеочередном заседании Курганской городской думы.

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления» и Уставом города Кургана временно исполнять обязанности мэра до вступления в должность вновь избранного главы будет заместитель председателя Курганской городской думы Игорь Прозоров, пишет RNS.

Руденко занимал пост мэра с 24 сентября 2014 года.

1 марта сообщалось, что мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города.

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