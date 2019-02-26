Мэр Улан–Удэ Голков подал в отставку

Мэр города Улан–Удэ Александр Голков написал заявление об увольнении с поста и подал его в аппарат совета депутатов. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщается на сайте городской администрации.

Решение об увольнении мэра принимает городской Совет депутатов. Сессия горсовета, в ходе которой рассмотрят вопрос об отставке Голкова, состоится 28 февраля. До прямых выборов градоначальника, которые состоятся в сентябре этого года, его полномочия будет исполнять первый заместитель мэра Александр Иринчеев.

«Также Александром Голковым подано заявление о прекращении депутатских полномочий», — добавили в мэрии.

21 февраля бывший глава подмосковной Балашихи Евгений Жирков занял пост руководителя Пушкинского района. Совет депутатов единогласно проголосовал за его кандидатуру. Предполагается, что Жирков будет находиться на этой должности в течение пяти лет.