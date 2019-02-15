Главы трех районов Санкт-Петербурга лишились постов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку глав трех районов города и лишил премий госслужащих, ответственных за неудовлетворительное качество уборки снега. Решения были приняты 15 февраля на совещании с руководителями городских районов, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«Действующий глава города отметил, что от петербуржцев поступает много жалоб на деятельность районных администраций, многие недовольны работой и комитетов, и руководства города в целом», — отметили в мэрии.

По итогам совещания главы Василеостровского, Красносельского и Центрального районов города Юлия Киселева, Виталий Черкашин и Андрей Хлутков покинули свои посты.

4 февраля стало известно, что из-за неудовлетворительного качества уборки снега врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова. По словам градоначальника, он лично проверил качество уборки снега и остался недоволен. Он показал фото, сделанные на территории района, и заявил, что «бабушка с клюшкой» по таким дорогам пройти не сможет.