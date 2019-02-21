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Бывший глава Балашихи Жирков занял пост руководителя Пушкинского района

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Фото: balashiha.ru
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Бывший глава подмосковной Балашихи Евгений Жирков занял пост руководителя Пушкинского района. Об этом 20 февраля сообщил сайт Главного управления территориальной политики Московской области.

Совет депутатов единогласно проголосовал за его кандидатуру. Предполагается, что Жирков будет находиться на этой должности в течение пяти лет.

Евгений Жирков подал в отставку с поста главы Балашихи в июне 2017 года после того, как в ходе «Прямой линии» жители Балашихи пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на плохие условия проживания рядом со свалкой, а глава государства распорядился закрыть объект, напоминает РЕН ТВ.

В настоящий момент главой городского округа Балашиха является Сергей Юров.

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