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Двойник клиента похитил из банка в Москве 10 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Двойник жителя Москвы украл 10 млн рублей с его банковского счета.

Заявление в полицию подал 28-летний мужчина, который ранее открыл два банковских вклада на €100 тыс. и около 3 млн рублей, сообщает во вторник, 5 марта, «РИА Новости».

По словам источника агентства, начальник департамента безопасности кредитной организации пояснил, что 22 января в офис банка пришел мужчина, предъявил паспорт на имя потерпевшего и снял все деньги.

Как уточняет «Газета.Ру», забравший деньги внешне был похож на владельца счетов.

В середине февраля сообщалось, что банк в Калуге обокрали на более чем 14 млн рублей. Злоумышленник проник в финансовую организацию ночью и вынес деньги.

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