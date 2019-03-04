Мошенники украли у 80-летнего москвича почти 150 тыс. рублей

Московский пенсионер 1939 года рождения стал жертвой мошенников, которые обманным путем смогли снять с его банковской карты 149 тыс. рублей, сообщает 4 марта «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

«На его номер телефона позвонила неизвестная девушка, она сообщила, что пенсионеру положена компенсация в размере 18 тыс. рублей, для получения которой ему необходимо провести манипуляции в банкомате с его пенсионной картой», — рассказали правоохранители.

Пожилой мужчина согласился и направился в отделение банка. Там он продолжил общаться с собеседницей и осуществил несколько операций. Сняв 50 тыс. рублей, он отдал деньги стоящему рядом неизвестному человеку. Вернувшись домой пенсионер обнаружил, что на его карте отсутствуют еще 99 тыс. рублей.

В феврале оперативники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов международной компании Group-IB раскрыли схему мошенничества и обезвредили телефонных аферистов, которые на протяжении нескольких лет обманом вымогали у пожилых людей деньги.