Калужский банк ограбили на 14 млн рублей

Банк в Калуге обокрали на более чем 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД в субботу, 16 февраля.

По информации правоохранителей, неизвестное лицо проникло в кредитно-финансовую организацию в ночное время. Как уточил осведомленный источник ТАСС в правоохранительных органах, ограбление произошло около недели назад.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Личность и местонахождение похитителя устанавливается.

Ранее в январе сообщалось, что преступник умер во время ограбления в Бразилии. Врачи определили, что причиной гибели мужчины стал сердечный приступ.