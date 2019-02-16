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Калужский банк ограбили на 14 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Банк в Калуге обокрали на более чем 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД в субботу, 16 февраля.

По информации правоохранителей, неизвестное лицо проникло в кредитно-финансовую организацию в ночное время. Как уточил осведомленный источник ТАСС в правоохранительных органах, ограбление произошло около недели назад.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Личность и местонахождение похитителя устанавливается. 

Ранее в январе сообщалось, что преступник умер во время ограбления в Бразилии. Врачи определили, что причиной гибели мужчины стал сердечный приступ

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