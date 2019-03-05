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Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

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На втором месте по потреблению вина оказался Санкт-Петербург — 0,5 л. Третье место поделили Московская область, Карелия и Мурманская область, где в течение месяца на каждого жителя в среднем пришлось 0,4 л.

Меньше всего интерес к вину испытывают на Северном Кавказе. Житель Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии в среднем за январь выпил менее 20 г этого алкогольного напитка.

Накануне нового года стало известно, что в 2019 году в России впервые могут утвердить минимальную розничную цену (МРЦ) вина и его производных.

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