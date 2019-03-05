В Сингапуре представлен первый в мире беспилотный электрический автобус

Беспилотный электрический автобус на 80 пассажиров представлен в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 марта.

Разработчики из автоконцерна Volvo и Наньянского технологического университета создали автобус, способный пройти на одной зарядке 25 км.

Кроме того, транспортное средство оснащено системой GPS и датчиками, позволяющими получать и обрабатывать информацию об удаленных объектах при помощи оптических систем.

Сейчас автобус проходит испытания в присутствии водителя, а также оператора, находящегося за его спиной. Власти планируют, что его коммерческое использование начнется в некоторых районах города уже к 2022 году.

3 марта стало известно, что автопроизводители Германии в ближайшие три года инвестируют €40 млрд в развитие электротранспорта. За это время немецкие компании намерены увеличить число предлагаемых электрокаров в три раза.