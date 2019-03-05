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Минфин США попросил конгресс повысить потолок госдолга

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Фото: REUTERS/Jim Young
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Министр финансов Стивен Мнучин обратился к лидерам Демократической и Республиканской партий в конгрессе США с просьбой повысить потолок госдолга. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает агентство ТАСС.

По мнению Мнучина, это необходимо предпринять, чтобы избежать дефолта, поскольку обычных операций минфина страны для контроля над ситуацией хватит только на несколько месяцев, сообщает «Газета.ру».

13 февраля государственный долг США превысил отметку в $22 трлн.

21 февраля стало известно, что в США предложили продать Канаде штат Монтана ради уменьшения госдолга, который достиг исторического рекорда. Инициатором предложения выступил рядовой американец по имени Ян Хаммонд. По его мнению, стоимость штата составляет $1 трлн.

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