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В США предложили продать штат Монтана Канаде за $1 трлн

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Фото: Depositphotos
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В США предложили продать Канаде штат Монтана ради уменьшения американского госдолга. Об этом пишет The New York Post.

Инициатором предложения выступил рядовой американец по имени Ян Хаммонд. По его мнению, стоимость штата составляет $1 трлн.

«У нас слишком много долгов, а Монтана бесполезна. Просто скажите им, что там водятся бобры или что-то в этом роде», — приводит его слова со страницы петиции RT.

Известно, что под документом, который «привлек чересчур много внимания», свои подписи поставили уже больше 12 тыс. человек. Вместе с тем, появлением петиции обеспокоились власти штата, после чего начали работать над законопроектом о запрете продажи Монтаны, пишет «Газета.ру».

23 января сообщалось, что житель Флорида, пытавшийся ограбить заправку, объяснил свои действия желанием доказать матери свою самостоятельность.

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