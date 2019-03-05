Отец Децла рассказал о приведшем к смерти врожденном заболевании сына

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, страдал от врожденного заболевания сердца — гипертрофической кардиомиопатии, рассказал его отец, продюсер Александр Толмацкий.

Эта болезнь привела к развитию у Децла острой сердечной недостаточности, от которой, по данным Следственного комитета, он и скончался.

По словам Толмацкого, о том, что у сына есть врожденное заболевание, никто не знал. Его обнаружили только судмедэксперты.

Он отметил, что болезнь может вообще не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет.

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», –– цитирует Толмацкого «РИА Новости».

Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления в одном из клубов Ижевска. Артисту было 35 лет.

Толмацкого похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве. В последний путь музыканта проводили продолжительными аплодисментами.

1 марта стало известно, что Мосгордума поддержала идею фанатов рэпера о создании стены памяти Децла.

Отец Толмацкого также одобрил инициативу, отметив большое значение такого мемориала для семьи рэпера.