Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса предположением, что спецслужбам нравится его юмор. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Шоумен, впрочем, сожалеет, что этим занимаются люди, которые должны быть озабочены безопасностью граждан страны.

4 марта на здании, где находится офис Зеленского было найдено электронное подслушивающее устройство, сообщила «Газета.ру».

В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила аппаратуру для прослушки на здании офиса Зеленского, но в ведомстве заметили, что она не имеет отношения к кандидату и вообще к выборам, а предназначалась для слежкой за неназванным подозреваемым.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться более 40 кандидатов — рекордное число в истории независимой Украины.

2 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала вернуть вкладчикам Сбербанка СССР все их сбережения.