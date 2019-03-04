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Испанский премьер подписал указ о роспуске парламента и досрочных выборах

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Испанский премьер-министр Педро Санчес подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 28 апреля. Об этом в понедельник сообщает агентство EFE.

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Ожидается, что позже в понедельник документ подпишет король Испании Филипп VI. Во вторник, 5 марта, указ должны официально опубликовать, передает «Интерфакс».

О роспуске парламента и проведении досрочных выборов премьер-министр объявил 15 февраля. Решение было принято в связи с тем, что конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не поддержал предложенный правительством проект бюджета на 2019 год. Против проголосовал 191 депутат, за выступили 158 человек, один воздержался.

Педро Санчес, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), занимает должность главы кабмина с июня 2018 года. У ИСРП 84 из 350 мест в парламенте.

Правительство Санчеса не получило должной поддержки депутатов, в частности от партий из Каталонии. Переговоры с представителями региона провалились из-за судебного процесса над каталонскими сепаратистами, который начался 12 февраля.

Лидеров сепаратистского движения обвиняют в организации и проведении в 2017 году референдума об отделении от Испании, а также в одностороннем провозглашении независимости региона. Тогда в голосовании приняли участие более 3 млн каталонцев, 90% жителей региона выступили за независимость от королевства.

27 октября парламент автономии принял резолюцию о независимости. Однако испанские власти отказались ее признавать, распустили местное правительство, взяли на себя управление Каталонией и объявили о досрочных выборах в регионе.

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