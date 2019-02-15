Испанский премьер распустил парламент и объявил досрочные выборы

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в пятницу, 15 февраля, о роспуске парламента и о проведении досрочных выборов. Решение было принято в связи с тем, что конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не поддержал предложенный правительством проект бюджета на текущий год, пишет газета El Pais.

«Выбирая между тем, чтобы ничего не делать и продолжать без бюджета, и тем, чтобы дать испанцам слово, я выбирают второе. Я предложил распустить парламент и провести выборы 28 апреля», — сказал глава кабмина после заседания Совета министров.

Премьер выразил сожаление, что предложенный проект бюджета был не принят, обвинив оппозиционную Народную партию в отсутствии лояльности к кабинету министров. По его словам, этот проект был бы «благоприятным» для испанцев и для всех регионов страны. Как отмечает The Guardian, против бюджета проголосовал 191 депутат, за выступили 158 человек, один воздержался.

Педро Санчес, глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), возглавляет правительство с июня прошлого года. У ИСРП 84 из 350 мест в парламенте. Санчес вступил в должность председателя кабинета министров после того, как прежнее правительство во главе с лидером Народной партии Мариано Рахоем, действовавшее с 2011 года, получило вотум недоверия в парламенте в связи с коррупционным скандалом, в который были вовлечены члены партии Рахоя.

Согласно опросам общественного мнения, ИСРП может победить на всеобщих выборах с результатом 29,9%. За ней следует центристская партия «Граждане» (17,7%), левая коалиция «Объединившись, мы можем» (15,4%) и главный конкурент социалистов — консервативная Народная партия (14,9%), передает ТАСС.

В Испании разразился правительственный кризис на фоне стартовавшего 12 февраля судебного процесса над каталонскими сепаратистами. Их обвиняют в организации и проведении в 2017 году референдума об отделении от Испании, а также в одностороннем провозглашении независимости региона.

10 февраля десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Мадрида, чтобы протестовать против планов правительства Испании по смягчению напряженности в Каталонии. Правоцентристская Народная партия и центристская «Граждане», которые поддержали акцию протеста, заявили, что план испанского премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с каталонскими сепаратистами равносилен измене.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых выступили за независимость региона от королевства.

27 октября парламент автономии принял резолюцию. Однако испанские власти отказались ее признавать, распустили местное правительство, взяли на себя управление Каталонией и объявили о досрочных выборах в регионе. Инициировавшие референдум политики впоследствии покинули страну или были заключены под стражу.