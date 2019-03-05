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В России предложили установить минимальную цену на пиво

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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Минимальная розничная цена (МРЦ) на пиво должна начинаться от 35 рублей за 0,5 л. Такое предложение выдвинул Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Инициатива уже направлена в Минфин.

По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей.

В союзе производителей полагают, что МРЦ поднимет качество продукции, так как слишком низкая цена на пиво говорит о его сомнительном качестве и вызывает вопросы к легальности его производства.

По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, ведомство в целом поддерживает идею об МРЦ. Однако вводить минимальную цену без детальных расчетов не будут.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что введение МРЦ на пиво повысит эффективность госконтроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке и позволит сформировать конкурентоспособную среду.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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