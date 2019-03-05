Химчистка для ЦСКА: лидер сезона уступил в Подмосковье

В главном дерби Единой лиги «Химки» на своей площадке в овертайме обыграли ЦСКА — 73:72 OT (12:14, 16:17, 19:10, 15:21, 11:10). Героем встречи стал Алексей Швед, набравший 37 очков. У армейцев лучшим на паркете был Уилл Клайберн, оформивший дабл-дабл — 17 очков и 16 подборов.

В составе красно-синих в этом матче не смог сыграть только Михаил Кулагин, восстанавливающийся после травмы стопы. «Химки» же накануне встречи понесли гораздо более серьезные потери. После матча Евролиги с «Миланом» лазарет пополнили ключевые легионеры команды — Джордан Мики и Тони Крокер. Зато после двух с половиной месяцев, проведенных вне игры из-за перелома мизинца, в строй вернулся Алексей Швед. В игре с «Миланом» звездный защитник набрал 23 очка и 11 передач, что стало самым высоким показателем эффективности в 25-м туре "регулярки" (29).

В матче с ЦСКА Швед показал, насколько сильно он скучал по баскетболу и большим матчам. Лидер желто-синих провел на паркете более 40 минут, побив личный рекорд результативности. Именно 37 очков Шведа и позволили «Химкам» победить в драматичной концовке встречи.

— Мы жестко играли в защите, помогали друг другу — за счет этого и победили, — рассказал «Известиям» Алексей Швед. — Колоссальную поддержку нам оказали и болельщики. Без них мы бы не победили ЦСКА. Они не оставляют нас в трудные минуты и хочется поблагодарить их за это. Конечно, я потратил много сил и сейчас надо просто отдохнуть. А уже во вторник мы начнем готовиться к важной игре с «Басконией».

Швед мог принести победу «Химкам» еще в основное время, но его бросок на последних секундах не достиг цели. В начале овертайма армейцы потеряли отфолившегося Хайнса. Затем травму получил Хэкетт, а Де Коло получил неспортивный, а следом и технический фол и пошел отдыхать в раздевалку. ЦСКА с трудом пережил эти кадровые потери, получив «-6» за три минуты до конца. Весьма кстати пришлось возвращение на паркет Родригеса: испанец реализовал штрафные и за минуту до финала сделал отличную скидку Клайберну, без помех сравнявшему счет на отметке 69:69.

Трехочковый Шведа закрутил концовку, превратившуюся в "поход на линию штрафных". За полсекунды до сирены шанс сравнять счет был у Боломбоя, но натурализованный россиянин так и не реализовал второй из пары бросков - победа досталась «Химкам».

— Это тяжелое поражение для нас, — заявил «Известиям» Уилл Клайберн. — Мы были не так эффективны в атаке и поплатились за это, показали плохой процент дальних попаданий. Тем не менее, нам не надо расстраиваться. Это только регулярный сезон и все самые важные матчи ждут нас впереди. У нас еще будет шанс взять реванш у «Химок».

Победа позволила подмосковному клубу сохранить четвертое место в таблице. От идущего третьим «Локомотива» химчан отделяет одна победа, от занимающего второе место УНИКСа - две.

— Победа над ЦСКА даст нам положительные эмоции перед матчем с «Басконией» в Евролиге, — сказал «Известиям» центровой «Химок» Малкольм Томас. — Мы играли сегодня вдевятером, у нас была ограниченная ротация из-за травм Мики и Крокера, но несмотря на все проблемы мы выиграли у лидера чемпионата. Это был очень классный матч - прежде всего для болельщиков. Думаю, они запомнят его надолго.

ЦСКА потерпел третье поражение в чемпионате Единой лиги, но продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице.

— По моему мнению, мы хорошо защищались в игре с «Химками», — заявил «Известиям» Андрей Воронцевич. — За 45 минут мы пропустили всего 73 очка, совершив 20 потерь и проиграв с минимальной разницей. К тому же, мы не забили много штрафных, что тоже сказалось на результате. Над этим надо поработать. Конечно, стоит отметить и «Химки». Они сегодня тоже здорово защищались, а Швед показал высокую результативность. Конечно, хочется побеждать везде и всегда, но надо оставаться позитивными.

Напомним, в первом круге победа осталась за ЦСКА.