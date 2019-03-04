США продлили санкции против России еще на год

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил ограничительные меры против России, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 4 марта, на сайте Белого дома.

В решении говорится о санкциях в отношении лиц, «подрывающих демократические процессы и институты на Украине».

20 февраля стало известно, что страны – члены Евросоюза единогласно решили продлить до 15 сентября ограничительные меры против России, введенные из-за ситуации на Украине. Решение будет утверждено Советом ЕС и вступит в силу в первую неделю марта.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является получение Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.

В 2014 год ряд западных стран ввели ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнятся.