Прямой эфир

Почти 1 млрд рублей направят на дорожный ремонт в Курске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курске в 2019 году планируют продолжить работу по приведению дорог к нормативному состоянию. На ремонт дорожной сети направят 960 млн рублей.

Как рассказал заместитель главы администрации Курска Николай Цыбин, перечень дорог, которые будут отремонтированы в этом году, уже сформирован. Он включает 32 автодороги общей протяженностью 50 км. На улицах города запланирован ремонт проезжей части, также специалисты нанесут свыше 106 км разметки и установят 551 дорожный знак, пишет «Курская правда».

На средства городского бюджета в этом году также хотят завершить строительство первой очереди магистрали по проспекту Плевицкой и реконструкцию проспекта Дериглазова. Помимо этого, планируется начать строительство первой очереди магистрали в продолжение проспекта Дружбы.

На данный момент в Курске к нормативному состоянию приведены 85% дорог. Работы проведены в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 1 млрд рублей направят на ремонт дорог в Челябинской области
Участок трассы длиной 2 км отремонтируют в Сахалинской области за 85 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017