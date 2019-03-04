Почти 1 млрд рублей направят на дорожный ремонт в Курске

В Курске в 2019 году планируют продолжить работу по приведению дорог к нормативному состоянию. На ремонт дорожной сети направят 960 млн рублей.

Как рассказал заместитель главы администрации Курска Николай Цыбин, перечень дорог, которые будут отремонтированы в этом году, уже сформирован. Он включает 32 автодороги общей протяженностью 50 км. На улицах города запланирован ремонт проезжей части, также специалисты нанесут свыше 106 км разметки и установят 551 дорожный знак, пишет «Курская правда».

На средства городского бюджета в этом году также хотят завершить строительство первой очереди магистрали по проспекту Плевицкой и реконструкцию проспекта Дериглазова. Помимо этого, планируется начать строительство первой очереди магистрали в продолжение проспекта Дружбы.

На данный момент в Курске к нормативному состоянию приведены 85% дорог. Работы проведены в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».