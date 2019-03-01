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Более 1 млрд рублей направят на ремонт дорог в Челябинской области

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На ремонт автомобильных дорог в Челябинской области из регионального бюджета направят 1,2 млрд рублей. Депутаты местного законодательного собрания внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов».

Законопроект также предусматривает увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 855 млн рублей. Большая часть пойдет на обеспечение льготных категорий населения лекарствами. Также около 200 млн рублей предусмотрено на социальную поддержку пострадавших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске.

В законопроект также включили неучтенные ранее остатки средств регионального бюджета на начало года. Большую часть средств направят на ремонт дорог и строительство новых трасс, сообщает 1obl.ru.

Ранее сообщалось, что масштабная реконструкция железнодорожного вокзала в Челябинске запланирована на II квартал 2019 года.

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