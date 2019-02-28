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Участок трассы длиной 2 км отремонтируют в Сахалинской области за 85 млн

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В Сахалинской области планируют провести ремонт участка дороги Южно-Сахалинск — Оха, который проходит через село Красная Тымь. Стоимость работ оценили в 85 млн рублей. Соответствующий тендер на дорожный ремонт объявило управление автодорог региона.

Исходя из документации, рабочим предстоит отремонтировать участок км 488+100 – 490+010 автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Он находится в границах Тымовского района и проходить вдоль села Красная Тымь. На нем установлены 47 дорожных знаков и три остановки. Также дорога имеет семь примыканий с второстепенными дорогами, пишет ИА SakhalinMedia.

Подрядчик должен будет снять существующее покрытие, провести все необходимые подготовительные работы для устройства нового, положить новый асфальт, устроить тротуары, обочины, укрепить откосы и кюветы, установить автобусные остановки, фонари, знаки и многое другое.

Максимальная стоимость контракта составит 85 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета области. Подрядчика планируют выбрать 22 марта. Работы должны быть завершены до 20 октября 2020 года.

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