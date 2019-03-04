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«Яндекс.Такси» начал показывать фотографии водителей до начала поездки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компания «Яндекс.Такси» в мобильном приложении начала показывать пассажирам фотографии водителей и отзывы об их работе до начала поездки. Об этом пишет RNS со ссылкой на блог компании.

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Как только по заказу пассажира будет назначена машина, на экране высветится фотография водителя, при нажатии на которую можно будет увидеть его рейтинг, количество поездок в сервисе и комплименты, которые клиенты чаще всего оставляют ему: за вежливость, интересный разговор, приятную музыку и плавное вождение.

Как пишет сайт kp.ru, если пассажира по тем или иным причинам не устраивает водитель, заказ можно бесплатно отменить в течение первых пяти минут. Имя, марку автомобиля и номер телефона водителя можно было увидеть в приложении и раньше в разделе «Детали поездки», однако из-за неудобства поиска пользовались функцией единицы.

В настоящее время услуга доступна клиентам из Москвы, которые пользуются тарифами «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». В компании уточнили, что на тарифах «Эконом» и «Комфорт» функция появится позднее, поскольку сервису необходимо больше времени, чтобы собрать снимки водителей такси в системе.

4 февраля сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» запустил систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, режим труда и отдыха.

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