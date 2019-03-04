«Яндекс.Такси» начал показывать фотографии водителей до начала поездки

Компания «Яндекс.Такси» в мобильном приложении начала показывать пассажирам фотографии водителей и отзывы об их работе до начала поездки. Об этом пишет RNS со ссылкой на блог компании.

Как только по заказу пассажира будет назначена машина, на экране высветится фотография водителя, при нажатии на которую можно будет увидеть его рейтинг, количество поездок в сервисе и комплименты, которые клиенты чаще всего оставляют ему: за вежливость, интересный разговор, приятную музыку и плавное вождение.

Как пишет сайт kp.ru, если пассажира по тем или иным причинам не устраивает водитель, заказ можно бесплатно отменить в течение первых пяти минут. Имя, марку автомобиля и номер телефона водителя можно было увидеть в приложении и раньше в разделе «Детали поездки», однако из-за неудобства поиска пользовались функцией единицы.

В настоящее время услуга доступна клиентам из Москвы, которые пользуются тарифами «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». В компании уточнили, что на тарифах «Эконом» и «Комфорт» функция появится позднее, поскольку сервису необходимо больше времени, чтобы собрать снимки водителей такси в системе.

4 февраля сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» запустил систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, режим труда и отдыха.