В профсоюзе таксистов раскритиковали новую систему контроля за работой такси

Идея ГИБДД об ужесточении контроля за водителями такси является нежизнеспособной. Об этом в беседе с НСН заявил глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов.

«О каком контроле речь? Единственное, может, инициатива будет полезна для безопасности. То, что сотрудники ГИБДД проверяют документы, останавливая машины, так это нормальная работа. Если бы речь шла о работе подобной с таксопарками, это было бы логично. А что с агрегаторами можно сделать? Там же можно и права подменить, и без лицензии выехать», — считает эксперт.

Ранее 25 февраля стало известно, что в ГИБДД разрабатывают новую систему контроля за водителями такси. По словам главы ГИБДД генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, вручную проверять каждого из тысяч водителей такси — слишком долго, однако при выгрузке водительского состава из базы данных агрегатора проверка станет оперативной. Так, можно будет сразу понять, лишен или нет человек права управления транспортным средством, сколько у него нарушений и как часто они происходят, а при необходимости приостанавливать деятельность за системные нарушения.

В столичном профсоюзе таксистов усомнились в том, что данная инициатива изменит ситуацию и будет полезна.

«И в таксомоторных парках случаются, так скажем, проблемы. И одну путевку на двоих водители выписывают. И кто их проверит? А в агрегаторах это точно никак не проверить», — заключил Смирнов.

В октябре 2018 года профсоюз таксистов выступил против курсов психологии для водителей. Соответствующая инициатива принадлежала депутату Мосгордумы Андрею Шибаеву, предложившему обязать водителей посещать при приеме на работу курсы по географии Москвы, психологии и особенностям вождения по городу.