Таксист в Москве списал с карты пассажирки 60 тыс. рублей

Водитель такси в Москве несанкционированно перевел с карты пассажирки 60 тыс. рублей, довезя ее от аэропорта до гостиницы в центре столицы. Об этом сообщили в понедельник, 25 февраля, в пресс-службе столичного главка МВД.

В полицию обратилась 28-летняя девушка, которая накануне совершила поездку в такси от аэропорта до гостиницы в Театральном проезде, передает «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, таксист с помощью мобильного приложения, установленного на телефоне потерпевшей, под видом оплаты проезда совершил несанкционированный перевод 60 тыс. рублей с ее банковской карты.

Ранее, 22 февраля, сообщалось, что московский таксист, уроженец Киргизии, вернул пассажирке оставленные в его машине паспорт и 1 млн рублей.