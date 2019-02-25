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Таксист в Москве списал с карты пассажирки 60 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Водитель такси в Москве несанкционированно перевел с карты пассажирки 60 тыс. рублей, довезя ее от аэропорта до гостиницы в центре столицы. Об этом сообщили в понедельник, 25 февраля, в пресс-службе столичного главка МВД.

В полицию обратилась 28-летняя девушка, которая накануне совершила поездку в такси от аэропорта до гостиницы в Театральном проезде, передает «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, таксист с помощью мобильного приложения, установленного на телефоне потерпевшей, под видом оплаты проезда совершил несанкционированный перевод 60 тыс. рублей с ее банковской карты.

Ранее, 22 февраля, сообщалось, что московский таксист, уроженец Киргизии, вернул пассажирке оставленные в его машине паспорт и 1 млн рублей.

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