Московский таксист вернул пассажирке забытый миллион

В Москве таксист, уроженец Киргизии, проявил порядочность, вернув пассажирке оставленные в его машине паспорт и 1 млн рублей.

После этого женщина записала видеообращение с благодарностями к родителям водителя. Ролик публикует РЕН ТВ.

«Салам алейкум сестра, спасибо за такого хорошего сына, что вырастили, воспитали. Такое хорошее, правильное воспитание дали», — сказала пассажирка.

Сама женщина приехала в Москву из Махачкалы. Она также пригласила в гости родителей таксиста.

Похожий случай произошел в столице в ноябре прошлого года. Водитель такси прождал пассажирку восемь часов, чтобы вернуть ей кошелек, забытый в машине.