Прямой эфир

Московский таксист вернул пассажирке забытый миллион

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве таксист, уроженец Киргизии, проявил порядочность, вернув пассажирке оставленные в его машине паспорт и 1 млн рублей.

После этого женщина записала видеообращение с благодарностями к родителям водителя. Ролик публикует РЕН ТВ.

«Салам алейкум сестра, спасибо за такого хорошего сына, что вырастили, воспитали. Такое хорошее, правильное воспитание дали», — сказала пассажирка. 

Сама женщина приехала в Москву из Махачкалы. Она также пригласила в гости родителей таксиста. 

Похожий случай произошел в столице в ноябре прошлого года. Водитель такси прождал пассажирку восемь часов, чтобы вернуть ей кошелек, забытый в машине.

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать шоферов-нарушителей
Пассажир попытался задушить таксиста в Щербинке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017