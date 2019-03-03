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«Женское такси» появится в Чечне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Такси с водителями-женщинами, которое будет обслуживать только женщин, появится в Чечне.

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Как говорится в Instagram арабского инвестиционного Фонда имени шейха Зайеда, работающего в Чечне, «женское такси» будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций».

Женщины за рулем в Чечне уже не редкость, однако таксисток в республике можно встретить редко, пишет «РИА Новости».

Многие женщины отказываются от услуг перевозчиков из-за религиозных норм, запрещающих женщинам передвигаться в одной машине с посторонним мужчиной.

В Саудовской Аравии женщинам ранее разрешили получать водительские права, посещать футбольные матчи и работать стюардессами. В конце января в стране также появились первые женщины-гиды.

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