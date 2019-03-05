Сменили тон: чем запомнится Неделя моды в Париже

В Париже завершила работу традиционная весенняя Неделя моды. В этом году большинство дизайнеров, включая знаменитые дома, такие как Saint Laurent, акцентировали внимание на контрастных тонах, оттенках черного и темнокожих моделях, представлявших новинки. Подробности — в фотогалерее «Известий»