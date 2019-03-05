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Сменили тон: чем запомнится Неделя моды в Париже

Знаменитые французские дизайнеры склоняются к контрасту черного и белого
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Неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В Париже завершила работу традиционная весенняя Неделя моды. В этом году большинство дизайнеров, включая знаменитые дома, такие как Saint Laurent, акцентировали внимание на контрастных тонах, оттенках черного и темнокожих моделях, представлявших новинки. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Regis Duvignau
Дом Balmain представил смелую и сексуальную коллекцию, в которой широко использованы синтетические материалы, включая винил и ПВХ
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Неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Марка Marine Serre показала мрачную коллекцию под названием Apocalypse has struck («Апокалипсис свершился»), с затянутыми в черный латекс моделями, дефилировавшими в легкомысленных платьях с рюшами
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Неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Для показа марки Jacquemus молодого дизайнера Симона Порт Жакмю была воссоздана улица типичного французского провинциального городка
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Неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain
Дом Valentino показал строгую, выдержанную в традициях марки коллекцию, в которой преобладали темные тона
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Неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Стелла Маккартни в очередной раз вдохновилась мужской офисной модой и традиционными британскими тканями
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Неделя моды в Париже
Фото: Global Look Press/Panoramic/JB Autissier
Коллекция Manish Arora выделялась буйством красок и активным использованием элементов азиатской и африканской одежды
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Неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Показ Issey Miyake начался с выхода моделей в серых одеяниях, но к финалу шоу коллекция стала контрастной и многоцветной
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Неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Новая коллекция Dior построена на контрасте красного и черного
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Неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Креативный директор Louis Vuitton американец Вирджил Абло показал в Париже коллекцию собственной марки Off-White
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Неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В показе Akris был сделан акцент на черный цвет, а в отделке моделей прослеживалось влияние русского супрематизма
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Неделя моды в Париже
Фото: TASS/EPA/Julien de Rosa
Неожиданно откровенная коллекция Tommy Hilfiger с реминисценциями начала 1970-х была представлена моделями-афроамериканками
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