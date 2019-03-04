В Кремле следят за судьбой осужденной в Кувейте россиянки Лазаревой

Президент России Владимир Путин знает о деле россиянки Марии Лазаревой, которая была приговорена в Кувейте к 10 годам лишения свободы и которой может грозить смертная казнь в рамках второго уголовного дела о растрате средств. Об этом заявил в понедельник, 4 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно [президент] в курсе, информация поступает. МИД энергично работает», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об информированности Путина о деле россиянки.

Песков добавил, что «помощь нашим гражданам в защите их интересов оказывает Министерство иностранных дел».



Марию Лазареву арестовали в Кувейте в 2017 году. Против гражданки РФ было возбуждено два уголовных дела: о неисполненном контракте на создание стратегии развития в арабском государстве логистического хаба и о растрате средств портового фонда The Port Fund. Этим фондом управляла возглавляемая Лазаревой инвестиционная компания Kuwait and Gulf Link Transport Investments (KGLI). В мае 2018 года суд приговорил россиянку к 10 годам тюрьмы по первому делу. Дело о растрате находится на этапе расследования. По словам защиты россиянки, подобные преступления могут караться в Кувейте в том числе смертной казнью.