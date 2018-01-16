Суд в четвертый раз отказался освободить арестованную в Кувейте россиянку

Суд в Кувейте в четвертый раз отказал в освобождении гражданке России Марии Лазаревой, арестованной по обвинению в растрате государственных средств. Об этом сообщили ее адвокаты.

Они назвали арест Лазаревой несправедливым и отметили, что «нежелание выпустить ее хотя бы под залог вызывает серьезные вопросы по поводу мотивов действий тех, кто хочет удержать ее в тюрьме».

Защитники призвали власти Кувейта немедленно освободить Лазареву и ее арестованного коллегу, указав на то, что их клиентка содержится в негуманных условиях и «сталкивается с серьезными физическими и психологическими потрясениями», передает «РИА Новости».

По словам юристов, Лазарева была задержана в Кувейте в ноябре 2017 года. Она является вице-президентом и управляющим директором компании KGL Investment.

Женщине вменяется в вину растрата средств, вложенных в инвестиционный фонд под управлением этой компании Портовым управлением Кувейта.

Сторона защиты утверждает, что фонд в настоящее время осуществляет возврат инвесторам их начальных вложений и почти стопроцентной прибыли.

Посольство России в Кувейте заявило, что держит ситуацию под контролем и находится в контакте с местными компетентными органами.