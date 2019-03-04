Члены семьи из Великобритании удалили желудки из-за боязни рака

София Ахмед и ее братья Тахир Хан и Омар, проживающие в британском городе Уолсолл, решили перенести операции по удалению желудка, так как узнали о своей предрасположенности к возникновению рака. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что члены семейства обследовались в больнице Кембриджа после того, как их сестра и мать умерли от рака желудка. Поскольку София и ее братья тоже оказались в группе риска, врачи посоветовали им пройти гастрэктомию (удаление желудка).

«Все считали меня сумасшедшей, пока мы не получили результаты анализов и не узнали, что я не зря волновалась», — сказала София, которая долгое время настаивала на том, чтобы братья проверили здоровье.

Отмечается, что все операции прошли успешно и молодые люди чувствуют себя комфортно.

По данным американских онкологов, риск возникновения рака увеличивает чрезмерное употребление сахара. В связи с этим специалисты рекомендуют ограничивать потребление сахара и заменять его медом или фруктами. Кроме того, стоит обратить внимание, что высокофруктозный кукурузный сироп можно использовать в качестве ингридиента во многих привычных продуктах — желе, соках, выпечке, йогуртах, конфетах и мороженом.