В России разработан метод лечения врожденной аномалии дыхательных путей

Российские медики создали эффективную методику борьбы с врожденной аномалией дыхательных путей при помощи пересадки лоскутов собственной слизистой оболочки пациента.

Успешные операции подтвердили эффективность методики, сообщил «Известиям» руководитель отдела острой и хронической патологии уха, горла и носа Научно-исследовательского клинического института педиатрии, врач-оториноларинголог Алан Асманов.

Он рассказал, что при врожденной аномалии дыхательных путей — атрезии хоан — приходится проделывать отверстие в заблокированном канале и вставлять трубку, чтобы оно не зарастало.

«Мы думали над тем, как избежать необходимости носить трубку. Для решения этой задачи использовали эндоскопический доступ к задним отделам носа, где провели реконструктивную операцию при помощи собственных лоскутов слизистой оболочки», — сообщил Асманов.

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