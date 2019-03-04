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В Лондоне задержали бросившего яйцо в Корбина мужчину

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente
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Полиция Лондона задержала мужчину, который кинул яйцо в главу Лейбористской партии Джереми Корбина. Об этом сообщает Sky News.

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Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, когда политик посещал мечеть в парке Финсбери на севере британской столицы.

По некоторым данным, задержанный 41-летний мужчина является сторонником Brexit. Он был задержан на месте происшествия.

В конце февраля Корбин заявил, что Лейбористская партия Великобритании поддержит второй референдум по выходу Соединенного Королевства из состава Европейского союза. По словам политика, партия выступит в поддержку нового народного голосования для того, чтобы предотвратить «разрушающий Brexit, навязанный стране консерваторами».

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

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