Панарин набрал два очка в матче «Виннипега» и «Коламбуса» в НХЛ
«Виннипег Джетс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отдал две голевые передачи.
На счету 27-летнего хоккеиста теперь 73 очка (25 шайб + 48 передач) в 62 матчах текущего сезона.
Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов также отдал голевую передачу и получил 17 минут штрафа за участие в драке.
«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Виннипег» идет третьим на Западе, имея в активе 82 очка.
В другом матче «Анахайм Дакс» победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:1, передает «Газета.ру». Таким образом, «Дакс» прервали серию поражений из пяти матчей.
Буллит капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ранее принес клубу победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».