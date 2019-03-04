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Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

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Фото: REUTERS/Noah K. Murray
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Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный буллит в серии послематчевых бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Пошедшая в Нью-Йорке встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. За хозяев на 1-й минуте встречи шайбу забросил Райан Строум и на 35-ой россиянин Павел Бучневич. «Капиталисты» ответили голами Карла Хагелина на 3-й минуте и Андре Бураковски на 10-ой.

Для 23-летнего Бучневича забитая в этом матче шайба стала 13-й в 48 встречах, также в его активе 13 результативных передач. Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев был признан второй звездой встречи. Он сумел отразить 37 бросков по своим воротам.

В предыдущем туре «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1. Победную шайбу в той встрече также забросил Овечкин. На счету россиянина в текущем сезоне 45 забитых шайб. Он является лидером по этому показателю.

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