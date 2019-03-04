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Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало результаты исследования платежной дисциплины жителей российских регионов по итогам 2018 года, в основе которых лежат данные Центробанка.

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Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».

Регионом с наибольшим числом жителей с просроченными задолженностями по кредитам оказалась Ингушетия. Также в аутсайдерах оказались Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Северная Осетия – Алания и Адыгея.

В декабре 2018 года «РИА Рейтинг» опубликовало исследование по регионам с наименьшим количеством кредитов. Тройку лидеров составили Севастополь, Крым и Ингушетия, которая стала аутсайдером по показателю доли просроченных задолженностей.

18 февраля эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.

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